Патриарх Даниил: Рождеството на Пресвета Богородица е празник на вярата, надеждата и неотслабната молитва

Рождеството на Пресвета Богородица е празник на вярата, надеждата и неотслабната молитва към Бога. Това каза Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил на влизане в столичния храм „Рождество на Пресвета Богородица" в кв. Филиповци.

Днес там се отслужва патриаршеска литургия по повод Рождеството на Пресвета Богородица.

Патриарх Даниил припомни, че родителите на Света Богородица – праведните Йоаким и Анна, са били в напреднала възраст, когато Господ ги дарява с рожба. Дълго време те са търпели укорите на своите съграждани заради бездетството си, което в онова време се е възприемало като знак за липса на Божие благословение.

„Но след толкова чист живот, вяра, милосърдие, тяхната вяра и упование в Бога не са отпаднали", каза патриарх Даниил. По думите му в сърцата им не е имало ропот и отчаяние, а напротив – дори в напредналата си възраст те са запазили вярата и надеждата, че Господ ще ги дари с чедо.

„Затова днешният празник Рождеството на Пресвета Богородица е празник на вярата, на упованието в Бога, на надеждата, на неотслабната молитва към Бога", каза Българският патриарх, цитиран от БТА.