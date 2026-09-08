Млад мъж се бори за живота си, паднал от каруца, а тя се забила в кола край Павликени

30-годишен мъж от Павликени е в тежко състояние, след инцидент на пътя. Вчера около 13 ч. на пътя между селата Недан и Бутово е настъпило произшествие между лек автомобил и пътно превозно средство с животинска тяга. 30-годишният мъж, който карал каруцата, изпаднал от нея в движение, тя продължила и се блъснала в лек автомобил, управляван от 58-годишен от Павликени.

По-младият мъж е настанен за лечение във великотърновската болница с опасност за живота. Двамата водачи са изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Произшествието е обработено по административен ред.