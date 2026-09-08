ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията в Истанбул задържа 9-има заподозрени за ...

Времето София 22° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23522264 www.24chasa.bg

Млад мъж се бори за живота си, паднал от каруца, а тя се забила в кола край Павликени

Дима Максимова

[email protected]

1476
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Линейка СНИМКА: Архив

30-годишен мъж от Павликени е в тежко състояние, след инцидент на пътя. Вчера около 13 ч. на пътя между селата Недан и Бутово е настъпило произшествие между лек автомобил и пътно превозно средство с животинска тяга. 30-годишният мъж,  който карал каруцата, изпаднал от нея в движение, тя продължила и се блъснала в лек автомобил, управляван от 58-годишен от Павликени.

По-младият мъж е настанен за лечение във великотърновската болница с опасност за живота. Двамата водачи са изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Произшествието е обработено по административен ред.

Линейка СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)