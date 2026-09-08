Задържаха в Румъния беглеца, който блъсна патрулка след гонка с полицаи, задигна кола и мина граница

25-годишен молдовски гражданин се оказа шофьорът – беглец, който осуети полицейски проверки, блъсна полицейски автомобил, открадна лек автомобил и напусна пределите на страната. Той е задържан вчера на територията на Румъния, съобщи полицията във Велико Търново.

Екшънът започва в нощта срещу 5 септември след сигнал от по ОДМВР – Стара Загора за джип с чужда регистрация, чийто водач е осуетил проверка на Гранична полиция и има данни, че се движи към Прохода на републиката. Незабавно са сформирани екипи, които прихванали автомобила с навлизането му на територията на ОДМВР – В. Търново. Направен е опит за принудителното му спиранена южния вход на Велико Търново. На пътя в района ана хлебозавода бил изкаран товарен камион, който да препречи двете платна. Преди това е спряно преминаването на случайни автомобили по трасето, с цел да се избегнат инциденти.

Полицейски автомобил е препречил пътя на мощния джип, в резултат на което е бил блъскан неколкократно и след като не е успял да го премести, водачът напуснал превозното средство и побягнал. Задържана е 30-годишната му спътничка, която е молдовска гражданка. Тя е разпитана пред съдия и е освободена. Пострадали са двамата полицейски служители в блъснатия автомобил. И двамата са с леки телесни повреди.

От проведеното разследване е изяснено, че след като е, побягнал шофьорът е откраднал лек автомобил от бааза на фирма в съседство и с него е влязъл на територията на Република Румъния. Благодарение на непрекъснатата координация между българските и румънски полицаи той е прихванат от румънските полицейски екипи и при опит да бъде спрян отново е изоставил автомобила и е побягнал.

Вчера със съдействието на служители от няколко областни дирекции на територията на България и румънските им колеги е задържан. Установено е, че е на 25 години и е молдовски гражданин, криминално проявен за документни престъпления и трафик на хора.

В РУ – В. Търново е образувано досъдебно производство – за умишлено причиняване на пътнотранспортно произшествие със значителни материални щети, възпрепятстване на служебно лице да изпълни задълженията си по служба и кражба на автомобил. Работата по изясняване на престъпната му дейност продължава.