Дърво затисна и уби 57-годишен мъж

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Мъж на 57 години е починал, след като бил затиснат от паднало дърво в землището на село Извор махала, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът за пострадал човек е подаден на 7 септември в 7:50 часа. Мъжът от с. Дружба работел като дърворезач в имот, собственост на юридическо лице. При рязане с моторен трион той бил затиснат от падналото дърво.

Пострадалият е транспортиран във видинската болница, където по-късно е починал. Образувано е досъдебно производство.

В края на юни 57-годишен мъж беше настанен в болница с опасност за живота, след като върху него падна дърво в гората над казанлъшкото село Долно Изворово. Той е пострадал при рязане на дърво.