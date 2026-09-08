3 фургона изгоряха при пожар в къмпинг край Дунав

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Три фургона изгоряха при два последователни пожара в рибарско селище – къмпинг край река Дунав, в непосредствена близост до Дунав мост 2, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигнал за пожар в два фургона, собственост на 33-годишен мъж от село Антимово, е подаден на 4 септември в 20:26 часа. Пристигналите на място огнеборци са потушили пожара.

По-късно същата вечер е получен сигнал за горящ трети фургон на същото място, собственост на друг жител на Видин. След потушаването на пожара е извършен оглед, при който е установено, че трите фургона са напълно изгорели.

Щетите са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията.

Общо 182 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, няма пострадали, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството.