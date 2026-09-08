В Благоевград гледат европейското по волейбол на площада.

Община Благоевград организира излъчване на живо на мачовете от Европейското първенство по волейбол за мъже – CEV EuroVolley 2026, което ще се проведе от 9 до 26 септември.

В продължение на повече от две седмици жители и гости на града ще могат да проследят волейболните срещи на голям екран на площад „Македония". За удобството на посетителите ще бъдат осигурени седящи места.

CEV EuroVolley 2026 събира най-добрите европейски национални отбори в един от най-престижните форуми на международния волейбол. Първенството ще се проведе в България, Италия, Финландия и Румъния, а България ще бъде сред домакините на големия спортен празник.

До големия екран на площад „Македония" ще бъде обособено и волейболно игрище, което ще даде възможност на малки и големи да се включат активно в спортните емоции, да играят и да покажат своите умения.

Инициативата има за цел да популяризира спорта сред подрастващите, да насърчи активния начин на живот и да създаде още възможности за споделени моменти в центъра на Благоевград.

Това е втора подобна инициатива на Община Благоевград през годината, след „Футболно лято и кино на открито" по време на световното първенство по футбол. Събитието събра жители и гости на града около големия екран и превърна летните вечери в повод за спорт, кино и общуване.