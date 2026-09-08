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Сигнали за бомби вдигнаха на крака Димитровград, оказаха се фалшиви

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Общо 28 училища, детски градини и ясли са били проверени в Димитровград след подадени сигнали за поставени взривни устройства миналия петък, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Съобщенията са били получени по имейлите. След създадена организация и екипи за проверка, са проверени всички детските заведения и училища и са съставени констативни протоколи. Не са били открити взривни устройства. Подобна заплаха е получена и в детска градина в Ивайловград, където след проверка също не е намерено взривно устройство, допълват от полицията.

Предишната серия бомбени заплахи в област Хасково бе от 6 юли, като предупрежденията продължиха до осми юли. Те бяха отправени към официални институции.

Полиция
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