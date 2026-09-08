Президентът не излиза в отпуск за предизборната кампания

Кандидат за президент или вицепрезидент на републиката, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване обаче не се прилага за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.

Това разписа изрично Централната избирателна комисия в правилата за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент в изборите на 25-и октомври, които прие.

ЦИК ще приема документите за регистрация на кандидатите всеки ден от 9.30 ч. до 17 часа, като крайният срок е 22-и септември. Независими кандидати не може да бъдат включвани в кандидатска листа на партия или коалиция. Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбирани на същата длъжност само за още един мандат.

Право да бъде избиран за президент или вицепрезидент има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство и е навършил 40 години към изборния ден, включително, не изтърпява наказание "лишаване от свобода" и е живял последните пет години в страната.

Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати за президент или вицепрезидент военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от МВР, Държавна агенция "Разузнаване", Националната служба за охрана и Държавната агенция "Технически операции", държавните служители от ДАНС, съдии, прокурори и следователи, както и други, за които със закон е забранено членството в политическа партия. Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати.

От деня на регистрацията до обявяване на резултатите от изборите регистрираните кандидати не може да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на ЦИК.