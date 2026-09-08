ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията в Истанбул задържа 9-има заподозрени за ...

Времето София 22° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23522564 www.24chasa.bg

Общинските екипи продължават дейностите по косене в Русе

300
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Екипите на ОП „Паркстрой" и ДЗЗД „Паркстрой" продължават и в периода от 8 до 11 септември дейностите по косене на тревни площи и прилежащи части на улици и булеварди в Русе. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

ДЗЗД „Паркстрой" ще коси в района на ж.к. „Здравец Изток", комплексите „Войводи" и „Композитори", както и в ж.к. „Дружба" 3, комплекс „Волани" и бл. 56.

Общинското предприятие ще извършва дейности по косене в Централна градска част и в Парка на младежта.

При неподходящи метеорологични условия дейностите ще се изпълняват в следващи благоприятни дни.

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)