Общинските екипи продължават дейностите по косене в Русе

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Екипите на ОП „Паркстрой" и ДЗЗД „Паркстрой" продължават и в периода от 8 до 11 септември дейностите по косене на тревни площи и прилежащи части на улици и булеварди в Русе. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

ДЗЗД „Паркстрой" ще коси в района на ж.к. „Здравец Изток", комплексите „Войводи" и „Композитори", както и в ж.к. „Дружба" 3, комплекс „Волани" и бл. 56.

Общинското предприятие ще извършва дейности по косене в Централна градска част и в Парка на младежта.

При неподходящи метеорологични условия дейностите ще се изпълняват в следващи благоприятни дни.