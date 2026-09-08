Влак блъсна кола, 18-годишната шофьорка не спряла на прелеза

Жена на 18 години не спря на червен сигнал и автомобилът ѝ беше блъснат от влак на жп прелез край исперихското село Тодорово. Сигналът за пътнотранспортното произшествие на неохраняемия жп прелез е получен около 16,45 ч. вчера, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Жената, шофирала лек автомобил „Пежо 208", не е спряла на червен сигнал на светофарната уредба. При преминаването през коловоза автомобилът е бил блъснат от влак, движещ се по линията Силистра – Исперих. В колата са пътували трима души – на 15, 17 и 19 г., всички от Исперих. След преглед в исперихската болница е установено, че непълнолетните са без сериозни травми. Родителите на младите хора са уведомени за случая, посочват от ОД на МВР в Разград.

Пробите за употреба на алкохол на машиниста и на шофиралата жена са отрицателни. На 18-годишното момиче, което притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство от четири месеца, е съставен акт по Закона за движението по пътищата, допълват от полицията в Разград.

В началото на август 19-годишна жена с двумесечен стаж зад волана и германско свидетелство за управление на моторно превозно средство предизвика пътнотранспортно произшествие край исперихското село Йонково, при което имаше опасност за живота на 13-годишно момче.