20-годишен влиза в затвора за дрога, ще лежи и стара условна присъда

20-годишен младеж влиза в затвора за дрога. Районен съд Дупница му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 11 месеца. Младежът се призна за виновен в държане на марихуана и съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и обвиняемия. П. Б., който вече е осъждан, се признава за виновен, че на 12.06.2026 г. в с. Бараково., община Кочериново, държи в джоб на късите си панталони марихуана, с форма на топчета, поставени в найлонов прозрачен вакуумиран плик, с нето тегло 89,90 грама, на стойност 1798.00 лева (919,30 евро).

За извършеното престъпление обвиняемият П. Б. ще изтърпи наказание „лишаване от свобода" за срок 11 месеца при първоначален „общ" режим, както и „глоба" в размер на 511.29 евро. От наказанието следва да бъде приспаднато времето, през което е изтърпявал мярка за неотклонение „Задържане под стража", считано от 15.06.2026 г.

Районен съд Дупница установи, че престъплението, за което бе одобрено настоящото споразумение, е извършено в изпитателния срок на предишно условното осъждане от 10.05.2024 г. по дело на Районен съд – Благоевград. В този случай са налице условията за привеждане в изпълнение на наказанието „лишаване от свобода" за 10 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок, което трябва да се изтърпи от изцяло, отделно, ефективно и преди определеното с настоящото споразумение наказание "Лишаване от свобода" при първоначален "общ" режим.