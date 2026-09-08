ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Демерджиев с инициатива за награди на деца, помогн...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23522653 www.24chasa.bg

20-годишен влиза в затвора за дрога, ще лежи и стара условна присъда

Тони Маскръчка

1476
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Темида

20-годишен младеж влиза в затвора за дрога. Районен съд Дупница му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 11 месеца. Младежът се призна за виновен в държане на марихуана и съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и обвиняемия. П. Б., който вече е осъждан, се признава за виновен, че на 12.06.2026 г. в с. Бараково., община Кочериново, държи в джоб на късите си панталони марихуана, с форма на топчета, поставени в найлонов прозрачен вакуумиран плик, с нето тегло 89,90 грама, на стойност 1798.00 лева (919,30 евро).

За извършеното престъпление обвиняемият П. Б. ще изтърпи наказание „лишаване от свобода" за срок 11 месеца при първоначален „общ" режим, както и „глоба" в размер на 511.29 евро. От наказанието следва да бъде приспаднато времето, през което е изтърпявал мярка за неотклонение „Задържане под стража", считано от 15.06.2026 г.

Районен съд Дупница установи, че престъплението, за което бе одобрено настоящото споразумение, е извършено в изпитателния срок на предишно условното осъждане от 10.05.2024 г. по дело на Районен съд – Благоевград. В този случай са налице условията за привеждане в изпълнение на наказанието „лишаване от свобода" за 10 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок, което трябва да се изтърпи от изцяло, отделно, ефективно и преди определеното с настоящото споразумение наказание "Лишаване от свобода" при първоначален "общ" режим.

Темида

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)