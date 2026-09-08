Не дадоха на последния задържан за убийството на Младежкия хълм да обжалва ареста си

Съдия Веселина Семкова му обясни, че по всяко време може да поиска промяна на мярката и няма защо да възстановяват изпуснатия срок за обжалване

И осемте обвинени младежи остават зад решетките

Окръжният съд в Пловдив не се смили и над последния тийнейджър, задържан за жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм. 17-годишният Т.Т. беше изпуснал срока за обжалване на мярката си за неотклонение и адвокатът му поиска той да бъде възстановен, за да получи младежът шанс да излезе на свобода. Съдия Веселина Семкова обаче не намери причина за това и отхвърли молбата като неоснователна.

В нея е било посочено, че адвокатът на момчето Кольо Андреев е бил в отпуска от 1 август до 10 септември и по тази причина е изпуснал 3-дневния срок за обжалване на съдебното решение. Стана ясно обаче, че въпреки това защитникът е присъствал на разпити на клиента си и обявената почивка не му е попречила. Освен това при повдигането на обвинението на тийнейджъра, заради отсъствието на Андреев, му била назначена и служебна адвокатка, която присъства на заседанието за определяне на мярката за неотклонение и също е могла да подаде жалба. Съдия Семкова посочи, че такова право имал и самият обвиняем, тъй като пребиваването в ареста не ограничава правото му на защита. Макар обаче всеки от тях да е чул, че има 3 дни да обжалва решението, възражение така и не било подадено.

Съдията отхвърли като ирелевантни и твърденията на адвокат Андреев, че колежката му не е защитавала тийнейджъра прецизно. И припомни, че за разлика от други съдебни актове, по всяко време обвиняемият може да подаде искане за промяна на мярката му за неотклонение. "Още на следващия ден може да се инициира производство, в което да се направи искане съдът да преразгледа задържането", каза Веселина Семкова. Нейното решение е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Жестокото убийство, в което е обвинен младежът, стана на 4 август. 37-годишният Георги Кузев отивал на среща с момиче, но се оказало, че е бил примамен от десетина тийнейджъри, които според прокуратурата го пребили до смърт. Първоначално с тежки обвинения в умишлено убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин, с особена жестокост, по хулигански и сексуални подбуди, се сдобиха три момчета и две момичета. 20-ина дена по-късно още трима младежи бяха привлечени към наказателна отговорност, сред които и този, който днес отново застана пред съда. Според адвокатът на един от арестуваните с него пък, първата група задържани заплашвала вторите със саморазправа зад решетките. Към този момент и осемте обвиняеми са с най-тежката мярка за неотклонение.