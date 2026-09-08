Откраднаха 2000 евро от автомобил край Четвърта буна във Варна

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2000 евро са откраднати от портфейл, оставен в лек автомобил, паркиран в района на крайбрежната алея във Варна, в близост до Четвърта буна.

Сигналът за кражбата е подаден в неделя около 16:45 часа. Парите били в портфейл, който се намирал в автомобила. В колата било проникнато, а неизвестният към момента извършител задигнал наличните средства, съобщават от пресцентъра на полицията в морския град.

Полицаите от Второ районно управление предприели незабавни действия след получения сигнал. В резултат на бързата работа по случая престъплението било разкрито.

Задържани са двама мъже на 44 и 49 години. И двамата са осъждани. Те са отведени в ареста на Второ РУ за срок до 24 часа.

Работата по случая продължава. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около кражбата и ролята на двамата задържани.