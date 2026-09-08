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Община Русе ще регистрира студенти на място в Русенския университет

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Община Русе обособи изнесено работно място в Русенския университет „Ангел Кънчев", където служител от отдел „Информационно и административно обслужване" ще приема заявления за промяна на настоящ адрес на студентите. Инициативата се осъществява във връзка с настаняването на учащите се в студентски общежития. Желаещите да се възползват от услугата ще могат да го направят от 8 до 11 септември от 9 до 15 ч. в сградата на 4-то общежитие. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

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