Номинираха шефката на Окръжния съд във Враца за член на ВСС

Председателят на Окръжния съд във Враца Надя Пеловска-Дилкова е предложена за член на Висшия съдебен съвет. За високата позиция тя е номинирана от съдии от окръжения и административния съд във Враца и районните съдилища в Бяла Слатина, Козлодуй и Мездра. Те се мотивират с нейните високи професионални, нравствени и лични качества, значителния ѝ съдийски и административен опит, както и с доказаната способност да отстоява принципите на независимостта, безпристрастността, почтеността и отговорността в работата на органите на съдебната власт.

Съдия Надя Пеловска-Дилкова има над 30 години юридически стаж, изцяло в рамките на съдебната система. Според вносителите на предложението кандидатът притежава доказани умения за институционална комуникация и поддържа поведение, насочено към утвърждаване авторитета на ръководения от нея съд и повишаване на общественото доверие в съдебната власт.

Магистратите предложили нейната кандидатура са убедени, че съдия Пеловска притежава необходимите професионални знания, богат практически и административен опит, високи нравствени качества и лична устойчивост, за да изпълнява достойно, независимо и отговорно функциите на изборен член на ВСС. Заявена е увереност, че тя би допринесла за вземане на професионално обосновани, балансирани и прозрачни решения, за отстояване на независимостта на съдиите и за укрепването на общественото доверие в съдебната власт.