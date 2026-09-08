Четенето се превръща в проблем за нидерландските ученици, близо 40% не достигат базовото ниво

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Уменията за четене на 15-годишните в Нидерландия продължават да се влошават, показват резултатите от последното международно изследване PISA. В същото време представянето на учениците по математика и природни науки остава почти без промяна.

Проучването се провежда на всеки три години и измерва основни знания и умения на 15-годишни ученици в десетки държави. Последното изследване е проведено през 2025 г. по поръчка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като в него са участвали около 760 000 ученици от цял свят.

От Нидерландия са били включени 6636 ученици от 177 училища, представляващи различни образователни нива, предава БТА.

Резултатите за четенето очертават трайна негативна тенденция. Представянето на нидерландските ученици намалява още от 2012 г., а от 2018 г. резултатите им са под средното равнище за Европа. Разликата не само се запазва, но продължава да се увеличава.

През 2025 г. **почти 40% от 15-годишните в Нидерландия не са достигнали базовото ниво на четивна грамотност**, определено от изследователите.

Това означава, че значителна част от учениците имат недостатъчни умения, за да разбират и използват писмена информация в ситуации, с които могат да се сблъскат в училище и ежедневието.

Авторите на доклада предупреждават, че слабите езикови умения вероятно затрудняват тези ученици както в образованието, така и в обществения живот. Съществува и риск те да напуснат образователната система с ниско ниво на грамотност.

Спад се отчита и в средните резултати за 14 западно- и южноевропейски държави от ЕС, с които Нидерландия е сравнена в изследването. При тях обаче понижението е по-малко в сравнение с това в Нидерландия.

### Математиката не се срива, но и няма възстановяване

При математиката резултатите също показват известна тенденция към спад, но нидерландските ученици все още се представят **над средното ниво за сравняваните държави от ЕС-14**.

Понижението между 2022 и 2025 г. не е определено като значително. Според изследователите то може да се дължи и на случайни колебания. Затова резултатът се оценява като приблизително същия като през 2022 г.

Това обаче не означава подобрение. Както отбелязват авторите на изследването, **за възстановяване на резултатите не може да се говори**.

При природните науки – област, която включва биология, физика и география – представянето на нидерландските ученици остава практически непроменено. Така те достигат приблизително същото ниво като връстниците си от останалите държави в групата ЕС-14.

### От европейски лидер до резултати под средните

Най-тревожната картина се вижда при сравнението в по-дълъг период.

При първите измервания през 2006 г. Нидерландия се представя значително по-добре от редица други европейски държави. Днес обаче страната вече е под средното равнище по четивна грамотност.

През годините различни правителства са предприемали мерки за обръщане на тенденцията, но резултатите от последното изследване показват, че досегашните усилия все още не са довели до съществена промяна.