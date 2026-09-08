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Пиян мъж нападна медици, повикани за жена му в родопско село

Валентин Хаджиев

[email protected]

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Пияният мъж, проявил агресия спрямо медиците, е задържан Снимка: Снимка: Архив

Медицински екип, изпратен да окаже помощ на 32-годишна жена, бил посрещнат с агресия и заплахи от нейния 46-годишен партньор в смолянското село Виево.

Екипът на ФСМП-Баните пристигнал на адреса след подаден сигнал за необходимост от медицинска помощ.

Вместо да окаже съдействие, мъжът започнал да проявява агресия. Той хвърлял предмети по медиците и отправял заплахи към тях, докато те се опитвали да изпълнят служебните си задължения.

При последвалата проверка за употреба на алкохол дрегерът отчел внушителните 2,73 промила в издишания въздух.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Срещу него в РУ-Смолян е образувано бързо производство за нападението и отправените заплахи.

Работата по случая продължава.

Пияният мъж, проявил агресия спрямо медиците, е задържан

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