Демерджиев с инициатива за награди на деца, помогнали при бедствия и престъпления

Инициатива за награди на деца, помагали при бедствия и за разкриване на престъпления стартира вътрешният министър Иван Демерджиев. Тя се казва "Малките големи герои" и в нея ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг.

Целта е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение. "Идеята е хората да знаят, че сред подрастващите има такива, които проявяват доблест и смелост", посочи Демерджиев. Той награди деца и юноши, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в село Струмяни. Най-малкият доброволец е само на 7 години. Той е бил заведен там от баща си.

Вътрешният министър награди и няколко младежи, които помогнали за задържането на мъж, който се представял за полицай. Министърът посочи, че в МВР виждат не само отрицателните, но и позитивните прояви и се надява някой ден част от младежите да се влеят в редиците на МВР.