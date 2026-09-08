ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА благодари на Христо Янев за всеотдайната рабо...

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23523112 www.24chasa.bg

Демерджиев с инициатива за награди на деца, помогнали при бедствия и престъпления

1724
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Вътрешният министър Иван Демерджиев Снимка Велислав Николов

Инициатива за награди на деца, помагали при бедствия и за разкриване на престъпления стартира вътрешният министър Иван Демерджиев. Тя се казва "Малките големи герои" и в нея ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг.

Целта е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение. "Идеята е хората да знаят, че сред подрастващите има такива, които проявяват доблест и смелост", посочи Демерджиев. Той награди деца и юноши, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в село Струмяни. Най-малкият доброволец е само на 7 години. Той е бил заведен там от баща си. 

Вътрешният министър награди и няколко младежи, които помогнали за задържането на мъж, който се представял за полицай. Министърът посочи, че в МВР виждат не само отрицателните, но и позитивните прояви и се надява някой ден част от младежите да се влеят в редиците на МВР.

Вътрешният министър Иван Демерджиев Снимка Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)