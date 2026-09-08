ГЕРБ застана зад Борисов и се отказа от "братоубийствена война", няма да издигат кандидати за президент и вицепрезидент

ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври 2026 г. Това решение беше взето на заседание на Изпълнителната комисия на партията днес, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, подчертаха още от партията.

В неделя Борисов изрази мнение, че издигането на кандидат на ГЕРБ ще бъде в услуга на Илияна Йотова. Тогава обаче бившият министър-председател обясни, че ГЕРБ ще проведе вътрешно гласуване чрез чат, а не че решението финално ще бъде взето от Изпълнителната комисия, която е най-тясното партийно ръководство.

Аз съм по-мъдър и по-далновиден от тези, които в момента говорят. Ако ГЕРБ издигне кандидат, който ще е проевропейски, ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на Йотова - да издигнем кандидат, обясни в неделя Борисов. В същото време обаче той отказа и подкрепа за някоя от вече издигнатите двойки. Като изтъкна като причина, че не му е искана подкрепа. Досега единствено Андрей Гюров е поискал гласове от симпатизантите на ГЕРБ, но в същото време отказва да разговаря с Бойко Борисов или някой друг от ръководството на партията.

В същото време хора, които са били близо до Борисов са в инициативните комитети както на Илияна Йотова, така и на Андрей Гюров.

В края на миналата седмица Борисов бе подложен на натиск от депутатите от партията си ГЕРБ да има своя кандидат-президентска двойка. Такава позиция публично застъпи и подалия оставка депутат и член на Изпълнителната комисия Делян Добрев. Докато бившият финансов министър Владислав Горанов сравни издигането на собствени кандидати при вече обявената двойка Андрей Гюров и Георги Кандев за "братоубийствена война".