Българските ученици последни в ЕС по природни науки, четене и математика

Едва 1% от българските ученици са достигнали до ниво 5 и нагоре по четене - най-ниският ни резултат, откакто участваме в PISA

В сравнение с резултатите от 2015 г. има голямо понижение при всички три показателя

В ЕС Ирландия заема първо място по четене, а естонските ученици са лидери по математика и приордни науки

България е последна в ЕС по природни науки, четене и математика. Това показват резултатите от последното международно оценяване PISA 2025 - тест, който измерва функционалната грамотност на 15-годишните ученици.

Нашите ученици са се представили най-зле от всички свои набори в ЕС по всичките три показателя. Резултатите са по-лоши от тези на предното оценяване през 2022 г.

По природни науки България регистрира резултат от 421 точки. Той е бил такъв и през 2022 г. При четенето страната ни има 387 точки, през 2022 г. са били 404. При математиката също има спад - 405 т. при 417 т. през 2022 г.

В сравнение с резултатите от 2015 г. има голямо понижение при всички три показателя.

Резултатите на българските ученици са под средните за ОИСР.

Около 53% от учениците в България са постигнали ниво 2 или по-високо по природни науки (средна стойност за ОИСР: 74 %). Тези ученици могат поне да разпознават правилното обяснение на познати научни явления и да използват тези знания, за да определят, в прости случаи, дали дадено заключение е валидно въз основа на предоставените данни.

Едва 2% от нашите ученици са стигнали до ниво 5 или 6 по природни науки.

43% от нашите ученици са постигнали поне ниво 2 на владеене на математиката (средна стойност за ОИСР:

65%). Като минимум тези ученици могат да тълкуват и да разпознават, без да им се дават пряки указания, как една проста ситуация може да бъде представена математически (например сравняване на общото разстояние по два алтернативни маршрута или превръщане на цени в друга валута). Само 3% от 15-годишните българчета са стигнали по-високо ниво по математика.

Около 42% от учениците в България са постигнали ниво 2 или по-високо по четене (средна стойност за ОИСР: 69%). Тези

ученици могат поне да определят основната идея в текст със средна дължина, да намират информация въз основа на ясни, макар и понякога сложни критерии, и да разсъждават върху целта и формата на текстовете, когато им бъде изрично зададено да го направят.

Плашещата част от статистиката е тук - едва 1% от българските ученици са достигнали до ниво 5 и нагоре по четене. Това е най-ниският ни резултат в историята на участието ни в PISA.

Тестът PISA е е мащабно международно изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), което измерва функционалната грамотност на 15-годишните ученици.

Тестът се провежда на всеки три години и проверява доколко учениците могат да прилагат наученото в трите области - математика, четене и природни науки - в реални ситуации.

На база резултатите на всички страни, участвали в изследването, ОИСР отчита исторически и тревожен спад в уменията на 15-годишните ученици в световен мащаб, който засяга сериозно и държавите от Европейския съюз. Резултатите в четенето отбелязват най-резкия срив в историята на изследването.

В ЕС Ирландия заема първо място по четене, а естонските ученици са лидери по математика и приордни науки.