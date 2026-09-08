Митничари откриха близо 28 литра нелегална течност за електронни цигари

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Близо 28 литра течности за електронни цигари без акцизен бандерол са открили митнически служители при проверка на куриерска пратка.

В края на август инспектори от отдел „Митническо разузнаване и разследване" към ТД „Митница София" селектирали за проверка девет колета, изпратени от търговско дружество в Испания до българско юридическо лице, съобщават от пресцентъра на институцията.

При отварянето на пратките митническите служители установили флакони с течност за електронни цигари с различна вместимост, както и пълнители. Всички били без необходимия акцизен бандерол. В колетите имало и празни електронни цигари – устройства за пушене.

Общо са открити 2354 флакона и 40 пълнителя, съдържащи 27 786 мл течности за електронни цигари. Намерени са и 90 устройства за пушене.

Според митническите правила течността за електронни цигари се счита за акцизна стока независимо от това дали съдържа никотин. Върху нея се дължи акциз от 0,28 евро за милилитър, като ставката е предвидено да се увеличи поетапно и през 2028 г. да достигне 0,34 евро за милилитър.

Освен че подлежат на облагане с акциз, тези продукти могат да се транспортират и продават само при спазване на специални изисквания.

Откритите акцизни стоки са иззети и описани. Предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове.

Това не е първият случай за последния месец, при който митнически служители от ТД „Митница София" пресичат незаконна търговия с продукти за електронни цигари. При друга проверка те разкрили депо с множество нелегални устройства и 12 920 мл течност за пушене, за които не били представени документи за платен акциз и произход.