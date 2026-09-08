Около 300 дка са засегнати от пожара във фотоволтаичния парк на ТЕЦ „Бобов дол“

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Около 300 дка е засегнатата площ при пожара във фотоволтаичния парк на ТЕЦ „Бобов дол", възникнал в края на миналата седмица, съобщиха днес от полицията в Кюстендил. Спасената площ е около 1000 дка от парка. Огънят е унищожил кабел, инвентори, фотоволтаични панели, предава БТА.

Причините за пожара се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство в полицейското управление в Дупница, уведомена е и прокуратурата, допълниха от полицията.

Пожарът възникна на 4 септември в землището на с. Палатово, община Дупница, и беше потушен за около 4 часа от девет противопожарни екипа.

Общо 11 пожара са гасили екипи на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" на територията на Кюстендилска област за времето от 4 до 7 септември, казаха още от полицията. Пет от пожарите са причинили щети.