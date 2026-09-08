Бербатов раздава автографи на снимки, топки, тениски и обувки в родния Благоевград (Снимки)

Като истинска звезда бе посрещнат Димитър Бербатов в родното си Седмо СУ „Кузман Шапкарев" в Благоевград днес.

Футболната ни легенда е завършил основното си образование в училището и днес за пореден път се върна в него. Директорката Лилия Стоянова го посрещна с питка под формата на футболно игрище. Бербатов влезе в спортната зала, която носи неговото име, придружаван от мажоретки. Там пък над 200 деца очакваха срещата си с него.

"Радвам се, че съм тук, където бе моят втори дом. Тук се учих да играя футбол. Успехът при всеки идва на различен етап в живота му. При мен дойде по-рано, защото единственото, което исках е да стана футболист, но без да забравям и училището. Преследвах моята мечта и накрая я осъществих, защото имах дисциплина и тя ми помогна в живота. Освен дисциплина, обаче трябва и постоянство. Всеки ден ритах топката", разказа Бербатов на децата.

В залата бе и майка му Маргарита и той се обърна към нея, като каза, че на моменти тя го е карала да върши неща, които не са му били приятни, но въпреки това, той ги е вършил, защото е имал дисциплина и постоянство.

Близо два часа футболната ни звезда раздаваше автографи на децата, като някои от тях освен на снимките, които той им подаряваше, искаха да се подписва и на футболни обувки, на тениските им или на футболните топки.