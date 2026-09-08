Патриарх Даниил: Дори когато ни се струва, че Бог е забравил за нас, да не губим вяра

Дори когато ни се струва, че никой не ни чува и че Бог е забравил за нас, да не губим вярата и да не преставаме да се молим. Трудностите в живота са изпитания, чрез които се укрепва вярата и се очиства сърцето. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в проповедта си пред миряните по повод празника Рождество на Пресвета Богородица в столичния храм „Рождество на Пресвета Богородица" в кв. Филиповци.

Патриархът отбеляза, че Рождество Богородично е един от големите празници, посветени на Божията майка, и с него започва цикълът на богородичните празници през новата църковна година.

Той насочи вниманието към родителите на Пресвета Богородица – светите праведни Йоаким и Анна. Те дълги години се молели на Бога да им дарува дете и не загубили надежда дори когато достигнали дълбока старост.

„Те не отпаднали в молитвата към Бога, в надеждата към Бога да им дарува чедо дори в тази възраст", каза патриарх Даниил. Според него подвигът на Йоаким и Анна е още по-голям, защото в продължение на десетки години, въпреки усещането, че са отхвърлени, те запазили вярата, чистотата и упованието си в Бога.

Раждането на Пресвета Богородица е част от Божия промисъл за въплъщението на Единородния Божи Син. „Този, който стои на престол от херувими на небесата, приготви за себе си небе тук на земята – чистата Дева Мария", каза патриархът, цитиран от БТА.

Той обърна внимание и на разликата между православното и католическото разбиране за непорочното зачатие на Света Богородица. Православната църква не приема католическото учение за непорочното зачатие. Според православното учение Мария, както всички хора, се ражда с последиците от първородния грях. Още от майчината си утроба обаче тя е възпитавана във вяра, молитва и желание да служи на Бога и през живота си не позволява на греха да завладее сърцето ѝ.

„Днешният празник за всички нас е празник на вярата, празник на непорочния живот пред Бога, празник на надеждата, празник на съкрушената молитва пред Бога, защото всички тези добродетели са принесли такъв голям плод", каза патриархът.

Той призова вярващите да не губят надежда в моменти, когато молитвите им изглеждат нечути.

„Дори тогава, когато ни се вижда и ни се струва, че никой не ни чува, сякаш Бог е забравил за нас, сякаш сме отхвърлени, лишени от Божията милост – но това не е вярно", каза патриарх Даниил.

По думите му трудностите са изпитания, които укрепват вярата и очистват сърцето. Те помагат на човека да получи това, което Бог е обещал, и с укрепена душа да Го прославя чрез живота и делата си.

В проповедта си патриарх Даниил говори и за отговорността на родителите към децата и за значението на семейната среда за тяхното духовно израстване. По думите му децата, особено в ранна възраст, тепърва изграждат своя характер и вътрешен свят и са особено чувствителни към атмосферата, в която растат.

„Родителите особено са отговорни за своите деца – какви мисли, какъв опит детето ще има още от майчината си утроба", каза патриархът.

Той призова родителите да изграждат в семейството среда на разбирателство, мир, любов, доверие и взаимопомощ.

Когато родителите живеят благочестиво и намират мирно решение на проблемите помежду си, децата виждат „колко благ е този мир, да укрепват в него и да живеят с радостта от живота, а не с някакъв ужас от света, който възрастните създават", посочи патриарх Даниил.

Той предупреди, че децата понасят последствията от конфликтите, насилието и постоянните противоречия между възрастните.

„Свят на караници, свят на противоречие, на насилие, който е напълно неразбираем за децата, които растат в такава среда", каза патриархът.

В края на проповедта си той призова вярващите да се стремят към вяра, милосърдие, братолюбие и упование в Бога, така че животът им да бъде път към спасението.

Отец Лъчезар Попов от храма домакин благодари на патриарх Даниил за това, че е споделил празничната радост с миряните и е донесъл благословението си на храма и квартала. В знак на благодарност той му подари букет.