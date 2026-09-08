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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23523551 www.24chasa.bg

Намушкаха мъж на бирения фестивал в Стара Загора

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СНИМКА: Архив

45-годишен мъж е бил намушкан по време на бирения фестивал в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 23:20 часа на 5 септември. Пострадалият потърсил полицейски служител, който охранявал събитието, и разказал, че непознат го намушкал в ръката, след което избягал.

Мъжът е откаран и настанен за лечение в болница в Стара Загора. Няма опасност за живота му. Извършителят се издирва. По случая в Първо районно управление в Стара Загора е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда

СНИМКА: Архив

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