За дни нападнаха две деца в Казанлък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две деца са станали жертви на нападения в Казанлък в рамките на няколко дни. При единия случай 13-годишно момче е било ограбено с нож, а при другия 14-годишно момче е било порязано по крака.

На 5 септември около 16:20 ч. 13-годишно момче било застигнато от непознат мъж на улица в Казанлък. Нападателят го заплашил с нож и му отнел портмоне, в което имало 4 евро. След това се отдалечил в неизвестна посока.

По случая е образувано досъдебно производство за грабеж. Полицията работи по установяването на извършителя.

14-годишно момче е порязано с нож

Вторият случай е от малко след полунощ на 6 септември. В 00:52 ч. на телефон 112 е получен сигнал от 24-годишен мъж, че до блок в парк в Казанлък дете на около 13-14 години е с прорезна рана на крака.

На място е изпратен полицейски екип. Установени са 24-годишният мъж и неговият 14-годишен племенник. Те заявили, че мъж е порязал момчето по крака с нож без видима причина.

14-годишното момче е прегледано във ФСМП и е освободено. Няма опасност за живота му.

Като извършител е установен 23-годишен криминално проявен мъж, който не е осъждан. Той е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.