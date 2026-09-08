ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Пекин ще ускори развитието на цифровата търго...

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23523596 www.24chasa.bg

Хванаха ало измамник, тормозил мъж в болница

1504
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Белезници Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

61-годишен мъж е задържан заради телефонни заплахи към 52-годишен мъж, който по това време се е намирал в болница в Стара Загора.

Сигналът е подаден около 09:30 ч. на 7 септември във Второ районно управление в града.

52-годишният мъж съобщил, че е бил заплашван по телефона от друг мъж, докато е бил на лечение в болницата.

На място е изпратен полицейски екип. След проведени оперативно-издирвателни действия служителите установили предполагаемия извършител – 61-годишен мъж, който е задържан.

По случая е образувано досъдебно производство.

Белезници

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)