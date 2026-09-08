Около 34 000 пилета загинаха при пожар в птицеферма край Чирпан

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Около 34 000 пилета са загинали при пожар в птицеферма край Чирпан, северно от разклона за село Гита, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Пожарът е избухнал около обяд на 6 септември. Сигналът до пожарната е подаден от 36-годишен мъж, който съобщил, че горят сухи треви в близост до метален навес за съхранение на въглища.

Огънят е обхванал две халета в птицефермата, които са изгорели напълно заедно с намиращите се в тях съоръжения. При пожара са загинали около 34 000 пилета, предава БТА.

На място е извършен оглед. Причините за възникването и разпространението на огъня все още се изясняват.

На 6 септември пожарникарите в област Стара Загора са реагирали общо на 12 произшествия. През следобедните часове са гасени пожари в старозагорския квартал „Лозенец", на гарата в село Горно Сахране и в село Бял извор, община Опан.

Това не е първият подобен инцидент в района. През февруари 2025 г. десетки хиляди пилета загинаха при пожар в птицеферма в чирпанското село Свобода.