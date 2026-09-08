Министър Георги Вълчев: Резултатите от PISA показват, че в образователния ни модел има проблем

Резултатите показват едно - че в българския образователен модел има проблем. Това каза на брифинг министърът на образованието Георги Вълчев при представяне на подробности за резултатите от представянето на българските ученици по програмата за международно оценяване PISA.

Малко по-рано стана ясно, че според резултатите от международното оценяване PISA 2025 българските ученици са последни в ЕС по природни науки, четене и математика.

Резултатите са по-слаби спрямо 2022 г. – по четене страната ни има 387 точки при 404 преди три години, по математика 405 точки, а преди при 417, а по природни науки остава на 421 точки. Около 42% от учениците покриват поне базовото ниво 2 по четене (при средно 69% за ОИСР), 43% по математика и 53% по природни науки. Едва 1% от българските 15-годишни достигат най-високите нива по четене – най-слабият ни резултат откакто участваме в изследването.

По думите на министър Вълчев за поредна година резултатите на българските ученици не са добри, като има спад по математика и четене. „Трябва да се научим да изговаряме проблемите на глас. Иначе няма да бъдат решени", каза той.

Министърът подчерта, че не трябва слабите резултати да бъдат приписвани на предишни управления, тъй като отговорността за състоянието на системата е обща.

Вълчев открои задълбочаването на образователното неравенство като един от основните проблеми. Особено сериозни са трудностите с елементарната грамотност в училищата, в които учат деца от социално уязвими групи.

Сред мерките, които МОН ще обсъжда през следващите месеци, е и промяна на принципа „парите следват ученика". Според Вълчев този модел е създал нездрава конкуренция между училищата за привличане на повече ученици. По думите му това на места е довело до занемаряване на учебната среда в малките училища и дори до прикриване на отсъствия, за да могат те да продължат да получават финансиране.

Като друг сериозен проблем министърът посочи невладеенето на български език. „Училището каквото и да направи, ако детето не владее български език, то няма как да бъде обучавано по нормален начин", каза той.

МОН ще работи и за повишаване на дисциплината в училище. Вълчев заяви, че през годините не е намерен добрият баланс между дисциплината и създаването на среда, в която децата се чувстват добре. Крайно либерални възгледи навлязоха без основание, смята министърът, но подчерта, че няма намерение да се връща към „старите времена".

Сред останалите мерки, които МОН планира, са по-голяма защита на статута на учителите, по-обективно отчитане на резултатите от труда им, единен подход при оценяването и ранното диагностициране на профила на ученика, обогатяване на извънкласните форми, подобряване на материалната база и възстановяване на връзката между семейството и училището.

„Децата имат нужда от учители, които са вдъхновяващи и които да грабват вниманието", каза още министърът. По думите му реформите в образованието не могат да дадат резултат изведнъж, а системата трябва непрекъснато да бъде наблюдавана и коригирана според промените в обществото.

Очертава се хроничен недостиг на учители, особено в точните дисциплини, каза още министърът.

Заместник-министърът на образованието и науката Таня Панчева представи по-конкретно какво показват резултатите от PISA. Тя подчерта, че изследването не измерва просто знанията на учениците, а доколко те могат да ги прилагат в реалния живот и в ситуации, с които се сблъскват ежедневно.

При математическата грамотност само 43% от българските ученици са над критичното ниво 2. Това означава, че мнозинството не притежават базисния математически инструментариум, необходим за реализация в модерната икономика.

Панчева даде пример с проценти – ученик може да реши задача за изчисляване на процент, но да не може да сравни две оферти в магазин и да прецени коя е по-изгодна.

При четивната грамотност над ниво 2 са само 42% от учениците. Панчева уточни, че това не означава, че децата не могат да четат и пишат. Проблемът е във функционалната грамотност – способността да се правят причинно-следствени връзки, да се анализира текст и да се сравнява информация от различни източници.

По думите й учениците могат да напишат есе или интерпретативно съчинение, но изпитват трудности при съпоставянето на информация от различни източници, откриването на фалшиви новини и извършването на логически анализ.

При природните науки 47% от учениците не могат да идентифицират научно обяснение на познати явления или да интерпретират данни от различни експерименти. Панчева даде пример, че ученик може да знае дефиницията за фотосинтеза, но да не може да обясни защо три растения, поставени при различни условия, се развиват по различен начин.

Като част от решенията МОН предвижда въвеждането на интегрирани изпити в рамките на националното външно оценяване. След проведеното през миналата година интегрирано оценяване по математика в 10-и клас тази година предстои първият интегриран изпит по български език в 10-и клас.

Според Панчева след анализа на резултатите и натрупания опит постепенно може да бъде въведен подобен подход и в 7-и клас. Причината е, че образователната система се настройва спрямо изпита, който стои в края на съответния етап.

Акцент ще бъде поставен и върху междупредметните връзки. Математиката не трябва да остава само в часовете по математика, а четенето с разбиране – само в часовете по български език и литература. Учениците трябва да могат да работят с историческа информация, географски карти и различни източници на данни, каза още тя.

Панчева посочи и проблемите със средата в училище. Повече от половината деца заявяват, че техни съученици пречат на учебния процес и на провеждането на урока. Затова МОН подготвя комплексни мерки, свързани с дисциплината.

Сред останалите акценти са посещаемостта на учебните часове, квалификацията на учителите и проследяването дали наученото при квалификационните обучения действително се прилага в учебния процес.

„Днес ние трябва ясно да си дадем сметка, че от нашите действия и от смелостта да ги предприемем зависи бъдещето на децата ни", заяви Панчева.