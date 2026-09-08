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20-годишен простреля в крака момче на купон в с. Баня

Тони Маскръчка

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Полиция Снимка: Дима Максимова

20-годишен простреля по невнимание в крака момче на купон в с. Баня. Около 05:10 часа в неделя в РУ-Разлог е получено съобщение от ФСМП-Разлог за постъпил младеж, който е пострадал от проникване на сачма в бедрото. Пристигналите на място полицейски служители установили, че пострадалият е непълнолетен младеж от с. Баня.

Около 19:00 часа в събота при празнуване на личен празник в жилище в с. Баня, поради неправилно съхранение на пневматична пушка, от страна на 20-годишен благоевградчанин е произведен изстрел, в резултат на който е проникнала сачма в бедрото на пострадалия. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Полиция

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