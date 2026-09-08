Приключи прочистването на невзривени боеприпаси около завода „ЕМКО“ (Снимки)

Приключи прочистването на района около завод „ЕМКО" от невзривени боеприпаси и метални отломки след инцидента от 10 август. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

В периода от 17 август до 3 септември специализирана инженерна група от Сухопътните войски, заедно с екип от Военномедицинска академия, обследва и обезопаси терена около външния периметър на завода. СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

При проверката на площ от 566 кв. м. военнослужещите откриха 60 невзривени боеприпаса с различен калибър. Два от тях бяха унищожени на място, а останалите бяха предадени за утилизация. СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Освен боеприпасите, екипът събра и предаде на завода около два тона метални отломки, образували се в резултат на взривовете. СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Окръжна прокуратура Габрово продължава интензивното събиране на доказателства по всички версии за възникването на пожара в склад за боеприпаси в завод "ЕМКО" край с. Белица на 10 август. В хода на разследването по досъдебното производство са назначени множество експертизи.

Разпоредено е извършването на оперативно-издирвателни действия на Териториална дирекция „ДАНС" - Габрово и на ОД на МВР - Габрово във връзка с разширяване и конкретизиране на първоначално придобитата информация и с оглед обезпечаване на доказателства за причините за пожара, от който е последвал взрив, и съпричастните към него лица.

Към момента в хода на разследването не е изключена нито една от първоначалните версии за причината за възникналия пожар. Продължава интензивното провеждане на следствени действия по досъдебното производство под ръководството на Окръжна прокуратура-Габрово, уверяват разследващите.

Прессъобщението дойде дни след като западно разузнаване обави, че Русия е виновна за взрива в оръжейницата край Трявна.

Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски оръжейни заводи, включително в България.

Това твърди британският "Телеграф", позовавайки се на информация на западни разузнавателни източници. Смята се, че Кремъл е вербувал членове на местни банди да саботират компании от отбранителната индустрия, като целта била "да се изпита решимостта на НАТО".

Според изданието е възможно един от случаите на саботаж да е взривът на 10 август в оръжейния завод на ЕМКО край Трявна. Първо беше съобщено, че причина за инцидента е запалването на камион. От компанията заявиха, че изключват версията за човешка грешка, като припомниха, че подобни инциденти в складови обекти на ЕМКО е имало през 2011, 2022 и 2023 г.

Имаше и опит собственикът на компанията Емилиян Гебрев да бъде отровен с "Новичок".