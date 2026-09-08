12 800 машини за гласуване ще бъдат ремонтирани за президентските избори

22 септември е крайният срок за регистриране на кандидатите за президент и вицепрезидент

От днес до 29 септември могат да се подават заявления за гласуване извън страната

12 800 машини за гласуване ще бъдат ремонтирани, все още не е ясно колко и какви са офертите. Те ще бъдат отворени утре.

Това съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова - Цветкова на редовния седмичен брифинг на комисията. 200 машини пък ще бъдат ползвани за демонстрация на машинното гласуване, като демонстрациите ще започнат след 25 септември. Около тази дата ще бъде готово и мобилното приложение на ЦИК, с което също ще можем да тестваме как се гласува машинно.

Вече са ясни част от местата за гласуване в чужбина - одобрени са около 100 посолства и консулства от списъка, който министерството на външните работи предостави на ЦИК. Все още остава активна препоръката да не се откриват секциите в районите с военни действия, като Украйна, Сирия, Иран и др.

От днес българите, живеещи в чужбина могат да подават заявления за гласуване, налични на сайта на ЦИК. Срокът за подаването им е до 29 септември, съобщи Балова - Цветкова.

Вече има изпълнител за разяснителната кампания на ЦИК за вота. Слоганът е "Твоят глас, твоят избор", а идеята на избирателната комисия е да акцентира на кратки, ясни послания, с които да информира избирателите за важните срокове.

"Ще се заснемат кратки видеа за информиран избор кой може да гласува, как се гласува от избирателите с увреждания, по настоящ адрес и с подвижна избирателна кутия. Приоритето ще бъде съдържанието във фейсбук и инстаграм", обяви говорителката на ЦИК. И допълни, че на сайта на комисията и в приложението й ще има и секция с най-често задавани въпроси.

Балова - Цветкова напомни, че крайният срок за регистриране на кандидат-президентските двойки е 22 септември. Предизборната кампания пък ще бъде открита на 25 септември и приключва 23 октомври. Ако има балотаж последният ден за предизборна агитация е 30 октомври.

Досега в ЦИК са регистрирани 5 партии и 1 инициатвен комитет, издигнат Лъчезар Аврамов за президент и Ивайло Дражев за вице. Очаква се да бъдат одобрени регистрациите на още 7 партии и 5 комитета. Срокът за регистрация на партиите за изборите е до утре (9 септември), а за инициативните комитети - до 14 септември (неделя).