ГЕРБ: Прави се опит да се манипулира дефицита за 2025 г.

Ние няма да подкрепим никого, трябва да се иска подкрепа официално, каза Теменужка Петкова за решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент

Ние от известно време имаме данни и информация, че от устни указания се прави опит за прехвърляне на разходи от 2026 г. в 2025-а, а целта е дефицитът да бъде увеличен за сметка на скандалния дефицит от 5,7%, вписан в бюджета на правителството на Румен Радев. Така в края на годината ще излязат и ще се похвалят, че всъщност дефицитът вече не е 5,7%, а 3,5-3,8%. Но това ще бъде резултат от тези счетоводни манипулации, които се правят в момента.

Това заяви на брифинг в парламента бившият финансов министър от ГЕРБ Теменужка Петкова.

"Недопустимо е да се прави това. Ние имаме информация, че е указван натиск за издаването на стари сертификати със задна дата. На 2 юли парламентът взе решение да възложи на Сметната палата извънредни одити на няколко бюджетни институции, сред които министерството на финансите, НОИ, социалното министерство, АПИ. Имаме информация, че управляващото мнозинство на премиера Радев указва какво да установи Сметната палата и какви да са изводите от проверката", каза още Петкова.

Тя припомни, че в петък миналата седмица, премиерът обяви от парламентарната трибуна, че в момента правителството и ЕК правят преизчисление на дефицита, и вече е "почти сигурно, че той не е такъв, какъвто бе обявен през 2025 г." (под 3% - б.р.).

"Целта е много ясна, тя е съшита с бели конци - да се дискредитира предишното редовно правителство, да се покаже, че България не е била готова за еврозоната и да се направи тази манипулация за дефицита с прехвърлянето на разходите от 2026-а в 2025 г. Още миналата година Евростат и ЕК установиха, че след изваждането на разходите за отбрана, бюджетният дефицит бе 2,9% - под референтната стойност. Но управляващите сега не подбират средства, за да манипулират данните, както им е изгодно на тях", категорична бе бившата финансова министърка.

"Това е прецедент в рамките на ЕС, целта е документите, които сега се създават за 2025 г., вместо за настоящата година, да се дадат на Сметната палата, тя да ги отрази, и на база на това да се иска преоценка на дефицита за 2025 г. Има документи, които ще се предоставят на всички институции", допълни депутатката от ГЕРБ.

До 30 октомври ще постъпят докладите на Сметната палата, очакваме да видим дали наистина ще се извърши такова нарушение на закона, обяви колегата й Александър Иванов.

Двамата отказаха да коментират решението на изпълнителната комисия на ГЕРБ, която по-рано днес излезе с официална позиция, че партията няма да издига свой кандидат за президент.

Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, подчертаха още от партията.

В неделя Борисов изрази мнение, че издигането на кандидат на ГЕРБ ще бъде в услуга на Илияна Йотова. Тогава обаче бившият министър-председател обясни, че ГЕРБ ще проведе вътрешно гласуване чрез чат, а не че решението финално ще бъде взето от Изпълнителната комисия, която е най-тясното партийно ръководство.

"Ние няма да подкрепим никого, защото, за да има подкрепа, тя трябва да се поиска официално", категорична бе Теменужка Петкова.

В същото време хора, които са били близо до Борисов са в инициативните комитети както на Илияна Йотова, така и на Андрей Гюров.

В края на миналата седмица Борисов бе подложен на натиск от депутатите от партията си ГЕРБ да има своя кандидат-президентска двойка. Такава позиция публично застъпи и подалия оставка депутат и член на Изпълнителната комисия Делян Добрев. Докато бившият финансов министър Владислав Горанов сравни издигането на собствени кандидати при вече обявената двойка Андрей Гюров и Георги Кандев за "братоубийствена война".