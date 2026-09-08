Радев: ГЕРБ издигаха кандидати за всички структури, но явно времената се смениха (Снимки)

Слуховете за министри, които напускат кабинета, са лъжа, заяви той

Премиерът направи първа копка на завод за медицински продукти край Пловдив

По повод отказа на партията на Бойко Борисов да издигне кандидат за президент, премиерът Румен Радев посочи, че "не желае да се меси в кухнята на ГЕРБ".

"Те преди години издигаха кандидати за всички структури, но явно времената се смениха", каза министър-председателят.

По-рано днес стана ясно, че Изпълнителната комисия на ГЕРБ е решила партията да не издига кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври 2026 г. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, подчертаха още от партията.

Радев направи първа копка на завод за производство на физиологични разтвори край пловдивското село Царацово.

"За нас най-важно е инвеститорите да са български и на това място ще има завод за медицина и здравеопазване", заяви той. По думите на премиера в предприятието ще работят млади хора, завършили в чужбина, които са се върнали в родината си и са готови да приложат знанията си тук.

"Без физиологични разтвори болниците не могат да функционират. Към момента те идват от чужбина и най-вече от Испания", каза здравният министър Катя Ивкова. По думите й на фона на кризата с горивата е много сложно да се разчита на доставки от други държави. "Физиологичните разтвори са жизненонеобходими, а има отлив на нашия пазар", допълни Ивкова. Здравната министърка Катя Ивкова обясни колко е важен заводът за България. Снимка: Мая Вакрилова

Румен Радев коментира, че слуховете за министри, които напускат кабинета, са лъжа. "Медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации", заяви премиерът.