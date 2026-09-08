В Сливен предлагат мерки срещу безстопанствените животни по улиците и пътищата

Община Сливен предлага конкретни действия за решаване на проблема със свободно движещите се безстопанствени селскостопански животни по улиците и общинските пътища. Това стана ясно днес по време на заседание на Областната епизоотична комисия, съобщиха от общинския пресцентър.

Заместник-кметът Камен Костов представи проект на тристранен договор между община Сливен, Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ и изпълнител, който да извършва залавянето, транспортирането и временното настаняване на животните.

Предложеният механизъм има за цел да осигури ясна процедура и бърза реакция при сигнали за свободно пуснати селскостопански животни, които създават опасност за движението, за хората и за самите животни.

Съгласно проекта на договора изпълнителят ще залавя животните, свободно движещи се по улиците на населените места и общинските пътища на територията на община Сливен. Предвижда се и възможност за транспортиране и 72-часово настаняване на заловените животни в подходящ обект. При животни с идентификация ще се извършва проверка от ОДБХ, която ще определя последващите действия.

Община Сливен поема ангажимент да заплаща дейностите по залавяне и необходимия 72-часов престой на животните, като с договора се разписват отговорностите на всяка от страните – на общината, на ОДБХ и на изпълнителя.

"Целта ни е да създадем работещ механизъм, при който при подаден сигнал да има кой да реагира и да е ясно кой какви действия предприема. Не можем да допускаме свободно движещи се животни по пътищата и улиците да продължават да създават риск за хората и участниците в движението. Затова община Сливен предлага конкретно решение и е готова да поеме своята отговорност за неговото реализиране", коментира заместник-кметът Камен Костов.

С предложението си общината цели проблемът да бъде решаван не само при възникване на конкретен инцидент, а чрез постоянна организация, ясни правила и взаимодействие между институциите.

Проектът на договора е представен на областния управител като следваща стъпка към създаването на единен механизъм за реакция при сигнали за безстопанствени и свободно движещи се селскостопански животни на територията на общината.