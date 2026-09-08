Пиян мъж заплашва медици с брадва и ги замеря със саксии в Смолянско

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Бързо производство е образувано срещу 46-годишен мъж, който проявил агресия и заплашвал екип на Спешна помощ в смолянското село Виево, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.

Мъжът е размахвал брадва срещу медиците и е хвърлял по тях саксии и стол, съобщи за БТА говорителят на полицията Елена Стоилова.

Екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Баните бил изпратен на адрес във Виево след сигнал от 32-годишна жена, която се оплакала от болки в кръста. Тя живее на семейни начала с 46-годишния мъж.

Когато медиците пристигнали, мъжът започнал да се държи агресивно, да хвърля предмети по тях и да отправя заплахи. Заради поведението му на място били повикани полицейски служители.

При проверката с техническо средство било установено, че мъжът е употребил алкохол. Дрегерът отчел 2,73 промила в издишания въздух.

Той е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано бързо производство.

Кметът на Виево Венко Палчев коментира, че мъжът работи като дървосекач в района на Смилян и досега не е създавал проблеми.