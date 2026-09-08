Мошеници карали хора да теглят кредити, уж за инвестиции, и да водят познати, за да им изплатят печалба

Двама бандити са карали хора да теглят кредити, уж да инвестират в имоти. А когато не можели да си върнат вложенията, трябвало да водят свои близки, които да направят вложение.

Схемата действала от 2023 година. Двамата мъже имали офис, където се срещали с хората. Те били избирани така, че да нямат налични средства. Убеждавали ги да теглят кредити, за да инвестират в имоти и инвестиционни проекти, свързани със строителство. За да имат повече пари, ги карали в един ден да вземат заеми от няколко банки. Така финансовите институции не виждат, че човек вече има задължение към една от тях и дава повече пари. Веднага след това трябвало да преведат парите, дори понякога от фирмата, която двамата мъже ползвали за измамата, съдействали, обясниха Чавдар Чиков от Националната полиция и Александра Стефанова от Софийската районна прокуратура.

Сред обещанията на мошениците било, ще ги обезпечат с имоти на дружеството. То обаче нямало такива. Освен това карали хората да намират други инвеститори, за да си възстановят вложенията. Обещанията на мошениците били за бърза възвращаемост - от 6 месеца до година. Те дори получавали частична възвръщаемост. Самото дружество обаче не е инвестирало в имоти, обясни Стефанова.

Двамата задържани са криминално проявени. Съдът ги е оставил в ареста.

Стефанова коментира и акцията в столичния кв. "Драгалевци", където бе установено заглушаване. Тя обясни, че няма нови доказателства, освен посоченото преди 2 седмици - че няма данни за такъв уред. Тя не отговори на въпрос разпитан ли е Размиг Чакърян-Ами, който е свързван с имотите в района.