Родители, не плащайте тайно дълговете на хазартно пристрастените ви деца

Как да разпознаем навреме, че млад човек е попаднал в капана на залозите, как да разговаряме с него без обвинения и как да му помогнем да замени хазарта с реална посока, умения и смислен живот

„Само за забавление“, „Ще заложа само 10 лева“, „Знам какво правя“, „Този път ще си върна парите“. Нерядко именно с такива уж безобидни изречения започва историята на една хазартна зависимост. В началото всичко изглежда като игра. Младежът е с телефона в ръка, гледа футбол, следи резултати, разговаря с приятели и между другото прави залог. После идва първата по-голяма печалба, която създава усещането, че „схемата работи“. След нея обаче може да последват загуби, а с тях и желанието човек да си върне пропиляното.

Точно тогава играта започва да престава да бъде игра. Залогът вече не е направен заради удоволствието или забавлението, а за да се компенсира предишна загуба. Младежът губи 50 евро и решава да заложи още 100, за да ги върне. След това губи и тях и вече има 150 евро, които трябва да си върне. Така постепенно се завърта спиралата на загубата, в която следващият залог изглежда като единствената възможност за изход. Колкото повече се задълбочава проблемът, толкова по-трудно става признаването му пред най-близките хора.

Детето не е врагът

За един родител подобно откритие може да бъде истински шок. Гневът, страхът и разочарованието са естествени и разбираеми реакции. Когато майка или баща научат, че детето им е харчило пари за залози, първият импулс може да бъде да го обвинят, да му вземат телефона или да му забранят да излиза. „Как можа?“, „Толкова ли не разбираш?“, „Ще те изгоня от дома“, „Повече няма да видиш пари“ са реплики, които лесно могат да се изстрелят в подобна ситуация.

Но ако целта е младият човек действително да се измъкне от проблема, той не трябва да бъде превръщан във враг. Хазартната зависимост може да ескалира в сериозен проблем, който засяга не само парите, но и психичното състояние, отношенията с близките, образованието, работата и цялото бъдеще на човека. Затова първият разговор би трябвало да бъде не присъда, а опит да се разбере какво се случва.

Вместо „Знам какво правиш и си провали живота“ много по-полезно би било родителят да каже: „Виждам, че нещо се случва с теб. Притеснявам се и искам да разбера какво е. Няма да те унижавам, но трябва да поговорим честно“. Това не означава да се проявява слабост или да се оправдава поведението. Означава да се създаде пространство, в което младият човек да има шанс да каже истината.

Кои са предупредителните сигнали?

Хазартната зависимост невинаги се забелязва веднага. Понякога родителите разбират за нея чак когато се изпари значителна сума пари или се появи сериозен дълг. В много случаи обаче поведението на младия човек започва да се променя доста по-рано.

Тревожен сигнал може да бъде внезапната потайност около телефона, изтриването на историята на браузъра, необяснимият интерес към пари или постоянните молби за средства. Други признаци са необичайна раздразнителност, тревожност, промени в настроението, загуба на интерес към предишни хобита, спорт или срещи с приятели. Може да се появят проблеми в училище или университета, закъснения, отсъствия, спад на успеха и постоянно следене на спортни резултати и коефициенти.

Особено тревожно е, когато започнат лъжите за пари. Ако младежът взема средства от родителите си без разрешение, продава вещи, използва чужда карта, търси заеми от приятели или започва да крие финансови задължения, проблемът вече не бива да бъде подценяван. Разбира се, нито един от тези признаци сам по себе си не доказва зависимост, но съчетаването на няколко от тях е сериозна причина родителите да потърсят разговор и помощ.

„Ще си върна парите“ е един от най-опасните капани

Има едно изречение, което родителите трябва да запомнят: „Ще си върна парите“. Именно то често държи човека в капана на залозите. След загубата младежът не възприема следващия залог като нов риск, а като начин да поправи предишната грешка. Загубил е 100 евро и вярва, че ако заложи още 100, може да се върне на нулата. Когато загуби и тях, вече трябва да възстанови 200. Така загубата не води до спиране, а до още по-голям риск.

Това е и причината родителите да не се поддават на обещанието, че „още един залог“ ще оправи всичко. Ако вече има зависимост, проблемът не се решава чрез намиране на пари за нов залог, а чрез прекъсване на самия цикъл.

Родители, не плащайте тайно дълговете

Тук се намира една от най-трудните граници за близките. Когато детето има дългове, първият импулс на майката и бащата често е да го спасят. Те продават нещо, вземат заем, дават спестяванията си или тайно погасяват задълженията, само и само никой да не разбере.

Разбираемо е защо го правят. Родителят иска да предпази детето си от срам, неприятности и последици. Но ако това се превърне в постоянен модел, съществува опасност младият човек да не усети реалната цена на поведението си. Дългът изчезва, но причината за него остава. След време може да се появи нов дълг, който отново да бъде покрит от семейството.

Затова помощта следва да бъде различна. Родителят може да помогне на детето да изясни задълженията си, да потърси професионална финансова или правна консултация, да прекъсне достъпа до хазарт и да се обърне към специалист за самата зависимост. Но „спасяването“ не бива да означава безусловно финансиране на последствията от хазарта. Това не трябва да се възприема като жестокост,а като поставяне на граница.

Посланието може да бъде просто: „Ще ти помогна да се измъкнеш, но няма да ти давам пари, с които да продължиш да играеш. Ще застанем заедно пред проблема, но няма да го прикриваме“.

Не превръщайте дома в полицейски участък

След като разберат за проблема, някои родители започват непрекъснат контрол. Проверяват телефона, питат къде е всяка минута, следят банковите операции, разпитват с кого се среща и на всеки няколко часа задават въпроса: „Пак ли залагаш?“.

Необходимият контрол върху финансите и достъпа до хазарт е едно нещо. Постоянното подозрение и унижение са друго. Ако домът се превърне в място на непрекъснати обвинения, младият човек може просто да започне да крие още по-добре.

Затова са необходими ясни правила, но и човешки отношения. Родителят може да каже: „Докато възстановиш контрола върху финансите си, няма да имаш свободен достъп до семейни средства. Това не е наказание, а защита“. При непълнолетно дете родителят има и по-голяма отговорност да контролира достъпа до пари и рисково онлайн съдържание. При пълнолетен човек обаче контролът не може да замени неговото собствено решение да промени поведението си.

В България има възможност за ограничаване на достъпа до хазарт

Една от конкретните практически стъпки е вписването в Регистъра на уязвимите лица, поддържан от Националната агенция за приходите. Мярката е предназначена за хора, които искат да ограничат участието си в хазартни игри. Вписването не лекува зависимостта, но създава важна бариера между човека и възможността да залага.

Това може да бъде част от по-голям план, който включва професионална помощ, подкрепа от семейството, промяна на ежедневните навици и ограничаване на финансовите възможности за продължаване на залозите.

Най-голямата грешка е да оставим празно място

Представете си млад човек, който спира да залага. Телефонът е същият, свободното време е същото, приятелите може да са същите, скуката е същата. Ако просто премахнем хазарта, но не поставим нищо смислено на негово място, празното пространство може отново да бъде запълнено с рисково поведение.

Затова родителите трябва да помогнат на детето да изгради ново ежедневие. Не става дума просто да му кажат „намери си хоби“. Много по-полезно е заедно да седнат и да направят конкретен план за седмицата.

Спортът е една от най-добрите възможности. Фитнес, плуване, футбол, баскетбол, бягане, колоездене, катерене или бойни изкуства могат да внесат цел в деня и да дадат усещане за реален напредък. Важното е младият човек да вижда резултат от собственото си усилие, а не от случайността.

Другата посока може да бъде ново умение. Програмиране, графичен дизайн, фотография, видеомонтаж, чужд език, музикален инструмент, 3D моделиране, готварство или работа с различни дигитални инструменти могат постепенно да се превърнат не само в хоби, но и в професионална възможност.

Доброволчеството също има огромен потенциал. Работата с животни, деца, възрастни хора, природозащитни организации или спортни събития може да даде на младия човек нещо, което хазартът никога не може да даде - усещането, че е полезен и че неговото време има значение.

Свободното време може да се превърне в първа стъпка към кариера

Един от най-смислените подходи е младият човек да започне да гледа на свободното си време като на инвестиция в себе си. Вместо два часа, прекарани в следене на коефициенти, тези два часа могат да бъдат посветени на умение, което след няколко месеца да носи реална стойност.

Може да се започне съвсем просто. През първата седмица младият човек избира едно нещо, което му е интересно. През следващия месец отделя по час на ден за обучение. След това започва да прави малки реални проекти. Ако например е избрал графичен дизайн, може да направи лого за измислена фирма, плакат, визитка или публикация за социални мрежи. Ако се интересува от видеомонтаж, може да обработи кратко видео. Ако учи програмиране, може да създаде малък сайт или приложение.

След няколко месеца вече има нещо конкретно, което да покаже. Следващата стъпка може да бъде стаж, доброволческа работа, първа почасова работа или професионален курс.

Така се изгражда напълно различен модел на мислене. При хазарта човек чака случайността да реши дали ще спечели. При развитието на умение той сам увеличава шансовете си чрез знания, труд и постоянство.

Един лист може да покаже посоката

Полезно упражнение за млад човек е да вземе лист и да напише три неща: „Какво ми е интересно?“, „В какво съм добър?“ и „За какво някой би ми платил?“. След това трябва да потърси пресечната точка между трите.

Ако обича компютри, може да проучи програмиране, дизайн, киберсигурност или видеомонтаж. Ако обича автомобилите, може да разгледа възможности в техническите професии, диагностиката, автомобилната фотография или търговията. Ако обича спорта, може да потърси образование и професионални направления около тренировките, спортния мениджмънт и други подходящи сфери. Ако е добър в общуването, може да развива умения за продажби, обслужване на клиенти, маркетинг или комуникации.

Не е необходимо на 18 или 20 години човек да знае какво ще прави до края на живота си. Първата цел е много по-проста - да открие следващата смислена крачка.

Родителят трябва да забелязва и малките победи

Когато едно дете се опитва да се измъкне от зависимост, родителите често виждат само грешките. Но възстановяването се състои и от малки успехи. Ако младежът е издържал седмица без залози, започнал е курс, върнал е малка част от дълга си, отишъл е на тренировка или за първи път е признал истината за парите, това има значение.

Вместо постоянно да чуват „Пак ли направи нещо?“, младите хора трябва да чуват и „Виждам, че се стараеш“, „Радвам се, че ми каза истината“ и „Нека видим как да направим следващата крачка“.

Подкрепата не означава да се забравят последствията. Означава човекът да разбере, че грешката му не е цялата му самоличност и че от него все още може да бъде изграден различен живот.

Кога вече не трябва да чакаме?

Когато залозите са постоянни, когато има сериозни дългове, лъжи, кражби, продажба на вещи, проблеми в училище или университета и пълно отдръпване от предишния социален живот, не е разумно семейството да разчита единствено на собствените си сили. Същото важи при тежка тревожност, отчаяние, депресивни състояния или мисли за самонараняване. Тогава е необходима професионална помощ.

Важно е родителите да разберат и друго: те не могат сами да „излекуват“ зависимостта. Могат да бъдат опора, да поставят граници, да помогнат с достъпа до лечение и да променят средата около младия човек, но не могат да изживеят неговата битка вместо него.

От „Как можа да стигнеш дотук?“ към „Какво правим оттук нататък?“

Това може да се окаже най-важната промяна в поведението на едно семейство. Хазартът предлага експресно обещание - бързи пари, бърза победа, бърза емоция. Възстановяването предлага точно обратното: малки крачки, които не дават резултат за една вечер, но постепенно връщат контрола над живота.

Един ден без залог. Една тренировка. Един завършен курс. Един честен разговор. Една издържана работна смяна. Един нов приятел. Един спечелен с труд лев. Един месец без криене и лъжи. След това още един. И постепенно младият човек започва да разбира нещо, което хазартът му е отнел - че животът не е залог и бъдещето не трябва да се оставя на случайността.

Затова, когато родителите разберат, че детето им е попаднало в капана на хазарта, най-важният въпрос не е „Как можа да направиш това?“. Въпросът е: „Как да ти помогна да направиш първата крачка обратно?“ Често именно от този разговор започва спасението.

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Проектът „Заложи на мен" 2026 се изпълнява от Фондация „Евроскок" с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност (2026 - 2030) към Министерство на младежта и спорта. Изготвеното съдържание е отговорност на бенефициера.