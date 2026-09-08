Паметна плоча с образа на Никола Гюзелев откриват в родния му Павликени

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Специална вечер, посветена на 90-годишнината от рождението на световноизвестния оперен певец и художник Никола Гюзелев организира Историческият музей в родния му град Павликени.

В залите на културната институция ще бъде представено творчеството на Никола Гюзелев сред изложба с негови картини, прожекция на филм и представяне на монография.

В рамките на вечерта ще бъде открита и паметна плоча с образа на Никола Гюзелев на фасадата на музея, обозначаваща постоянния кът, посветен на големия артист.

Събитието се провежда с подкрепата на Община Павликени и Фондация "Никола Гюзелев".

Гюзелев е почетен гражданин на Павликени. Любопитното е, че плакетът му бе връчен 30 години след удостояването със званието "Почетен гражданин на Павликени". През 2012 г. кметът на общината инж. Емануил Манолов гостува в дома на световноизвестния бас в София.

Той бил удостоен от управата на родния си град с титлата още през 80-те години на миналия век, но плакетът никога не е връчван. Редица кметове назад в годините неуспешно са опитвали да отдадат заслужената почест на Гюзелев, но той е отклонявал поканите им.

Градоначалникът занесъл на оперния ас копие от регистъра на новопокръстените в Павликени, от който е видно, че момчето с баща Николай и майка Елисавета, родено на 17 август 1936г., е кръстено в местната църква на 6 септември.

Летният теарът в Павликени носи името му.