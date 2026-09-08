Производителите в Добричко: Цената на слъночгледа пада, а сме в масова жътва

Жътвата на слънчогледа в област Добрич е на пълни обороти, казват производители. Засетите площи с културата са 939 000 декара, от които 10 декара са пропаднали.

„Пазар на зърно има, ако производителите ги устройва цена от 190 евро за тон за фуражна пшеница, но се извършват продажби", каза Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. „Търговията с пшеница върви слабо заради цените, които, според нас, са ниски. За тон пшеница с показатели цената е 200 евро за тон, а за фуражната – 180 евро. Засега кооперациите се въздържат да продават. Следим и предлаганите цени на слънчогледа. В началото на кампанията цената беше 480 евро за тон, постепенно започна да пада, сега е 450 евро, каквито предложения има сега", съобщи Илия Илиев, председател на областния съюз на кооперациите „Добруджа". Той уточни, че себестойността на декар пшеница е около 140 евро, а на декар слънчоглед – около 100 евро.

„Жътвата на слънчогледа е на пълни оброти в област Добрич. Машините са на полето. Времето е добро. На фона последните четири-пет години с малки или нищожни добиви, през тази добивът средно е 280-300 кг от декар. Има полета с по-високи добиви, но има и с по-малки", добави Илиев. „Състоянието на царевицата е сравнително добро. В районите, където е валяло, ще има добиви. Но в сравнение с последните пет години, през които почти нямаше добиви от царевица, тази година очакваме прилична реколта", каза още Илиев.

Прибирането на царевицата за зърно в областта все още не е започнало. Засетите площи са 464 520 декара, като 29 декара са пропаднали.