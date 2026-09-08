Почина бивш съдия от Пловдив с 37 г. опит

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Бившият съдия от Пловдив Красимир Коларов е починал, съобщиха от Апелативния съд в Пловдив.

"Съдебната общност загуби уважаван магистрат и достоен професионалист, работил 37 години в органите на съдебната власт, съдия с висок морал, почтеност и отдаденост в служба на закона и справедливостта", посочват от съда.

Кариерата на Коларов започнала през 1987 г. Той преминава през редица съдилища, а при пенсионирането си през 2022 г. е награден от Висшия съдебен съвет. Поклонението му е било днес.

Вижте цялото съобщение на Апелативния съд:

СКРЪБНА ВЕСТ !

С много болка и тъга уведомяваме всички колеги и приятели, че ни напусна съдия Красимир Коларов.

Съдебната общност загуби уважаван магистрат и достоен професионалист, работил 37 години в органите на съдебната власт, съдия с висок морал, почтеност и отдаденост в служба на закона и справедливостта.

Ние, съдиите и съдебните служителите от Апелативен съд – Пловдив, загубихме не само колега, но и великолепен човек, който помагаше на всички приятели и познати.

Кариерата му в съдебната система започва в Районен съд – Пловдив през 1987 година, преминава през Окръжен съд – Пловдив през 1994 година и от 2001 година е съдия в Апелативен съд – Пловдив. Висшият съдебен съвет поощри съдия Коларов с личен почетен знак първа степен – златен при пенсионирането му през пролетта на 2022 година за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Ръководството, съдиите и служителите от Апелативния съд поднасят своите искрени съболезнования на семейството, близките, колегите и приятелите на съдия Коларов.

Поклонението ще се състои днес от 14:00 часа на Централни гробища в град Пловдив.

Паметта му ще остане жива сред всички, които го познаваха, работили са с него и го обичаха.