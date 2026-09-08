Болницата в Пазарджик спешно търси кръводарители с кръвна група А+

Спешен призив за кръводаряване отправят към жителите на Пазарджик и областта от Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ–Пазарджик.

Отделението има остра нужда от допълнителни кръводарители с кръвна група А положителна (А+), за да бъдат осигурени необходимите количества кръв и кръвни съставки за пациентите, които се нуждаят от тях.

„Нуждаем се спешно от доброволни кръводарители с кръвна група А положителна поради наличието на много спешни пациенти с тази кръвна група. Наличните количества не ни дават възможност да реагираме адекватно на нуждите на отделенията на МБАЛ–Пазарджик и на още седем болници в региона", съобщи началникът на Отделението по трансфузионна хематология д-р Ваня Стоева.

„Не можем да извършваме пълноценно дейността си, ако не разполагаме с достатъчно кръвни съставки, които се получават от дарената кръв. Те са животоспасяващи и са от решаващо значение при операции, спешни състояния и редица други медицински дейности", допълни д-р Стоева.

Кръводарителите трябва да са на възраст между 18 и 65 години, да са в добро здравословно състояние и да не приемат лекарства, които са противопоказание за кръводаряване. Преди даряването всеки потенциален кръводарител преминава през медицински преглед и преценка от лекар.

Всеки, който желае да помогне, може да дари кръв от понеделник до петък, в работното време от 07:30 до 13:00 часа, в Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ–Пазарджик.