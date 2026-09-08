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Хванаха иманяри с изкопани ценности при проверка на автомобил в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 6 септември около 19 ч. в град Добрич, на КПП за Балчик, служители на Първо районно управление на МВР спират за проверка лек автомобил "Фолксваген голф" със собственик и водач - 52 – годишен мъж, живеещ в село Коларци.

В колата са пътували още мъж на 59 години от Добрич.и 49-годишен мъж, пак от Добрич, известен на МВР. В хода на проверката в автомобила са установени 3 металотърсача, 2 лопати, 4 монети, 3 метални копчета, 1 връх от стрела, 4 оловни топчета, 1 шайба, 2 метални отрязъка, 1 каменна фигурка, 2 метални орнамента, представляващи културни ценности.

Образувано е досъдебно производство по чл. 278, ал. 1 от НК - кoйтo oтĸpиe ĸyлтypнa цeннocт и в пpoдължeниe нa ceдeм дни нe cъoбщи нa влacттa, ce нaĸaзвa c лишaвaнe oт cвoбoдa дo тpи гoдини или c глoбa oт пeтcтoтин дo тpи xиляди лeвa.