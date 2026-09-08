Двама криминално проявени задигнали монети от вендинг автомати в панагюрско

Двама криминално проявени извършители на серия от кражби на кафеавтомати са установени и задържани в резултат на активна и целенасочена работа на криминалисти от РУ-Панагюрище съвместно с колегите им от РУ-Хисаря. Преди няколко дни в полицейското управление в гр. Панагюрище се получил сигнал от 48-годишен мъж, който бил собственик на кафе автомати, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Той информирал органите на реда, че са извършени посегателства над 4 вендинг машини намиращи се на територията на гр. Стрелча, в селата Дюлево и Смилец. Апашите извършили кражби на намиращите се в устройствата монети. За работа по случая е сформиран екип от служители на РУ-Панагюрище. В хода на работата си те взаимодействали активно с колегите си от полицейското управление в гр. Хисаря.

Така били задържани 59-годишен мъж от гр. Карлово и негов 20-годишен съучастник от лесичовското село Щърково. Двамата са криминално проявени, а по-възрастният е стар познайник на органите на реда. В резултат на извършено претърсване в жилището на единия, което се намира на територията на хисарското село Старосел криминалистите открили веществени доказателства, имащи отношение към извършените престъпления.

Иззети са две метални приспособления тип „кози крак", текстилни маски за лице, ръкавици, мобилни телефони, както и различни суми в монети. Работата по случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик. Изяснява се съпричастността на двамата и към други посегателства над вендинг автомати на територията на цялата област.