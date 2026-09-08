Кандев похвали ГЕРБ, че не издигнаха кандидат за президент

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев похвали ГЕРБ за решението им да не издигат свой кандидат на президентските избори.

"Издигане на техен кандидат би разцепило десния вот, затова мисля, че е правилно решение да не номинират кандидат-президент на ГЕРБ. Изпълнителната комисия на ГЕРБ е взела това решение, което може би е продиктувано от задълбочен и правилен анализ, който са направили по партийните структури", каза той пред БНР.

По-рано във вторник от партията съобщиха, че изпълнителната комисия на ГЕРБ е взела решение да не издига кандидати за президент и вице на предстоящите избори на 25 октомври. Кандев ще се яви заедно с Андрей Гюров.

Той заяви още, че двамата ще търсят подкрепа от хората, които искат единна, достойна и модерна България.

"Ще водим разговори с всички хора, които искат да подкрепят нашия проект за единна, достойна и модерна България. В това число и с избиратели на партия ГЕРБ. ... Явяваме се с ИК като граждани и с широка подкрепа от гражданското общество. В партиите също членуват хора, те са граждани и имат собствено мнение. Затова ние залагаме на всички свободни хора, които искат промяна и баланс", каза той.

Относно напускането си от поста главен секретар на МВР, Кандев уточни, че не е имал конфликт с министъра Иван Демерждиев. Той каза обаче, че свободата на действие, която имал при служебното правителство на Гюров, му била отнета и затова напуснал.

"Да, имах и лични проекти, които трябваше да свърша - предимно семейни и лични. Не смятам, че съм излъгал някого", каза той.

Според него вече в МВР е "отмрял ентусиазмът", който е бил по времето на служебното правителство, когато той беше главен секретар.

"МВР трябва да бъде институция, която доставя на гражданите качествена услуга - сигурност и безопасност. В момента политиката на МВР за тестовете на шофьорите за алкохол и наркотици. Това е политика, която трябва да бъде променена", обясни Кандев.