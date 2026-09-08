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Масов бой на сватба в село Расово

2024
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Юмрук СНИМКА: PIXABAY

Екшън на сватба в Монтанско, съобщиха от полицията.

На 5 септември е подаден сигнал за масово сбиване по време на сватба в село Расово.

Установено е, че четирима мъже - на 23, 32, 47 и 56 г., след употреба на алкохол, са влезли в пререкание помежду си.

Скандалът бързо е прераснал в сбиване, в което са били въвлечени и други присъстващи на празненството.

Мъжете са били задържани. На всеки от тях е съставен акт за установяване на административно нарушение.

С решение на Районен съд-Лом на всяко от лицата е наложена глоба от 100 евро.

Юмрук СНИМКА: PIXABAY

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