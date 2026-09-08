Мъж от Каварна крал ток с 50-метров проводник

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Известен на МВР мъж от Каварна краде ток с 50-метров проводник, съобщават от Областна дирекция на МВР – Добрич.

На 7 септември в 7,40 ч. на тел.112 в Районното управление на МВР в Каварна е заявено от специалист по енергиен контрол към "ЕРП Север" - Варна, че по главния път I-9 до разклона за село Раковски е установен фургон, ел таблото на който е незаконно присъединен чрез 50-метров проводник към метален електрически стълб, собственост на дружеството.

От служители на полицейското управление е установен извършителят на деянието – 54-годишен мъж, известен на МВР от град Каварна. Задържан е за 24 часа. Образувано е бързо полицейско производство.