Моторист избяга при гонка от полицията във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Специализирана полицейска операция за контрол на мотоциклети и мотопеди се провежда на територията на Варненска област. Акцията „Двуколесни и триколесни превозни средства – мотоциклети и мотопеди“ е насочена към безопасността на движението и ограничаването на рисковото поведение на пътя.

Около полунощ на 8 септември на бул. „Сливница“ във Варна водач на мотоциклет не се подчинил на подаден от полицейски екип звуков и светлинен сигнал за спиране.

Служители на Трето районно управление последвали моториста по ул. „Андрей Сахаров“. При опит да завие по ул. „Паско Желев“ той паднал на пътното платно, изоставил мотоциклета и избягал.

В близост до превозното средство полицаите открили мобилен телефон и разрешение за пребиваване на турски гражданин. Предприети са действия за установяване на самоличността на водача и собственика на мотоциклета.

Междувременно в полицията са постъпили два сигнала за гонки с мотоциклети по пътя между кварталите „Аспарухово“ и „Галата“.

Служители на Четвърто районно управление са насочени незабавно към района. Нарушителите били установени на бензиностанция в „Галата“ и санкционирани по административен ред.

От полицията посочват, че сигналите за рисково поведение на пътя се проверяват своевременно, а при установени нарушения се предприемат предвидените в закона мерки.

Засиленият контрол над водачите на двуколесни превозни средства продължава. Целта на операцията е не само установяване и санкциониране на нарушения, но и предотвратяване на ситуации, които могат да застрашат живота и здравето на участниците в движението.