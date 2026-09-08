Хванаха мъж да шофира пиян в Добрич

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Хванаха пиян шофьор в Добрич, той отказал кръвна проба, съобщават от Областната дирекция ва МВР.

На 7 септември в 21,10 ч. по околовръстния път до жилищен комплекс "Балик" в Добрич автопатрул на Първо районно управление на МВР спира лек автомобил "Пежо 307", управляван от 56-годишен мъж. При извършената проверка с алкотест уредът отчита 2,28 промила алкохол. Водачът отказва кръвна проба.

Задържан е за 24 часа. Автомобилът е предаден доброволно с протокол. Образувано е бързо полицейско производство.

Същия ден в 17,38 ч. в село Батово екип на Второ районно управление на МВР-Добрич, спира лек автомобил "Ситроен Ц5", управляван от 56-годишен мъж - известен на МВР. При извършената проверка дрегерът отчита 2,31 промила алкохол. Задържан е за 24 часа. Водачът дава кръвна проба.

Автомобилът е предаден доброволно с протокол. Образувано е досъдебно производство.