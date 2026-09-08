Община Костинброд закупи нов рентген, мамограф и ехограф, които вече са монтирани в Поликлиниката и са в готовност за работа

Започваме месец септември и празничните дни по повод 52 години от обявяването на Костинброд за град с новина, която има пряко значение за здравето и качеството на живот на всички жители на общината. Нова, съвременна медицинска апаратура вече е доставена и монтирана на втория етаж на Поликлиниката в град Костинброд. Жителите на общината вече ще имат достъп до рентгенов апарат, мамограф и ултразвуков диагностичен апарат (ехограф), които ще работят в Медицински център „Ориндж“.Към настоящия момент е издаден лиценз за работа на образната диагностика и гражданите могат да се възползват от медицинската услуга съгласно ценоразписа на Медицински център „Ориндж“.

Предстои сключване на договор с НЗОК (Националната здравноосигурителна каса) за предоставяне на услугата по клинична пътека. Това е поредна важна стъпка в усилията на Община Костинброд за изграждане на по-достъпна и модерна здравна инфраструктура. Новият рентгенов апарат ще позволява извършването на широк спектър от рентгенови изследвания при заболявания и състояния, засягащи мускулно-скелетната, храносмилателната, дихателната, отделителната, половата и други системи. Образната диагностика е изключително важна част от съвременната медицина. Тя подпомага лекарите при поставянето на по-точна и навременна диагноза, което е ключово за определянето на най-подходящото лечение за всеки пациент.

Най-важното е, че жителите на община Костинброд ще могат да получават необходимите изследвания по-близо до дома си, без да се налага да пътуват до София или други населени места, когато медицинското им състояние позволява изследването да бъде извършено на място.Това означава спестено време, по-малко разходи и по-лесен достъп до медицинска помощ за хората от общината.Тази инвестиция не е просто закупуване на медицинска техника. Тя е част от по-голяма промяна. След близо 20 години, през които сградата на Поликлиниката беше в частни ръце и имаше различни собственици, днес тя отново е в активите на Община Костинброд. Въпреки редица трудности общинското ръководство успя да осигури необходимите средства и закупи двата етажа от сградата на Поликлиниката, с което беше направена важна крачка към възстановяването на сградата като значимо обществено пространство и медицински център за жителите на Костинброд. Още една голяма промяна предстои през 2027 г. Обновяването на Поликлиниката няма да приключи с ремонта на помещенията и въвеждането на новата медицинска техника.През 2027 г. предстои и цялостно външно обновяване на сградата. Проектът предвижда енергийна ефективност на сградата, основен ремонт на инсталациите, изграждане на козирки над входовете и ремонт на околното пространство.Така една сграда, която дълги години беше символ на нерешен проблем, постепенно ще се превърне в модерно, достъпно и функционално медицинско пространство, отговарящо на нуждите на съвременния Костинброд. В навечерието на празниците по повод 52 години Костинброд като град тази новина е повече от повод за гордост. Тя е доказателство, че когато общинската собственост се управлява с ясна визия и когато институциите работят заедно, дългогодишни проблеми могат да бъдат превърнати във възможности. Връщането на Поликлиниката в активите на Общината, ремонтът на помещенията, закупуването на съвременна медицинска апаратура и привличането на специалисти са инвестиции не просто в една сграда .Това е инвестиция в здравето, сигурността и бъдещето на хората от Община Костинброд.